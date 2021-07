Kane: “Che battaglia con Bonucci e Chiellini. Sono due guerrieri”

L'attaccante del Tottenham ha parlato in conferenza stampa

SU BONUCCI E CHIELLINI - " Prima di tutto, sono grandi difensori. Leggono molto bene il gioco e sanno dove stare. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia, ma è per questo che gioco a calcio: la battaglia contro i centrali c'è sempre. Metteranno tutto in gioco per vincere, ma lo faremo anche noi. Vinca il migliore, ma non vedo l'ora che arrivi questa sfida. Se vuoi essere tra i migliori attaccanti devi giocare contro i migliori e domenica sarà così".

SULLA FINALE - "Ora abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia, anche per i nostri genitori e per chi non ha mai visto l'Inghilterra in finale: so che vale per tutto il paese. È un momento speciale e se riusciamo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita. La sfida è questa, quindi dobbiamo accettarla. Sarà una partita difficile. L'Italia è una grande squadra. Ha anche una grande storia e ha vinto i tornei più importanti. Ci sono giocatori esperti e forti individualmente, ma anche il collettivo è forte. Sarà una battaglia difficile, ma noi abbiamo tutte le qualità per vincere. Dobbiamo solo concentrarci su di noi, prepararci bene e continuare con quella mentalità che abbiamo avuto in ogni altra partita. Nei big match, sono i dettagli che ti fanno vincere e dobbiamo fare in modo che siano a nostro favore. Vincere questo Europeo per me significherebbe tutto".