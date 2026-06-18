Il cambio di scenario

La Juventus non ha ancora chiuso definitivamente il capitolo Dusan Vlahovic. Dopo settimane in cui la separazione sembrava l’ipotesi più probabile, l’arrivo di Giovanni Carnevali alla guida del club bianconero ha cambiato il clima attorno alla situazione dell’attaccante serbo. La nuova dirigenza, infatti, vuole valutare ogni possibile soluzione prima di prendere una decisione definitiva, anche perché Luciano Spalletti continua a considerare Vlahovic un elemento importante per il progetto tecnico della prossima stagione. Negli ultimi mesi il dialogo tra le parti si era progressivamente raffreddato, soprattutto a causa delle divergenze economiche emerse durante le trattative per il rinnovo. Ora però la Juventus sembra intenzionata a riaprire il confronto e a verificare se esistano ancora i margini per trovare un’intesa che possa soddisfare sia il club sia il giocatore.

L’incontro con il padre e gli agenti

Per questo motivo Carnevali avrebbe già programmato un incontro con il padre Milos Vlahovic e con gli agenti del calciatore. L’obiettivo è arrivare a un chiarimento definitivo sul futuro dell’attaccante, evitando che la situazione continui a trascinarsi per tutta l’estate. La Juventus vuole capire se il giocatore sia disposto a fare un passo verso il club sul piano economico. Nelle precedenti discussioni, infatti, le richieste dell’entourage del serbo, tra bonus alla firma e commissioni, erano state considerate troppo elevate rispetto alle possibilità della società. In una fase in cui il club deve prestare particolare attenzione ai conti e alla sostenibilità finanziaria, ridurre questi costi rappresenterebbe un elemento fondamentale per riaprire concretamente la trattativa.

La nuova proposta bianconera

In cambio di una maggiore apertura da parte del giocatore e dei suoi rappresentanti, la Juventus sarebbe pronta a rivedere la propria offerta. L’idea iniziale, elaborata dalla precedente gestione, prevedeva un rinnovo di breve durata e uno stipendio inferiore rispetto a quello attualmente percepito dal centravanti serbo. La nuova proposta potrebbe invece essere più vicina alle richieste del giocatore. Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di un contratto più lungo rispetto ai due anni ipotizzati in precedenza, accompagnato da un ingaggio complessivo che, tra parte fissa e bonus, potrebbe arrivare intorno agli 8 milioni di euro a stagione. La dirigenza bianconera vuole però una risposta in tempi relativamente brevi. Il futuro di Vlahovic influenzerà infatti l’intera strategia di mercato della Juventus. In caso di accordo, il serbo resterebbe il punto di riferimento offensivo della squadra di Spalletti. In caso contrario, il club sarebbe costretto ad accelerare la ricerca di un nuovo centravanti, trasformando definitivamente quella che oggi è una possibilità di permanenza in un addio.