Esordio amaro per la Juventus Under 21 nella Premier League International Cup 2026/27. I bianconeri sono scesi in campo ieri al Riverside Stadium contro il Middlesbrough, uscendo sconfitti per 1-0 al termine di una gara equilibrata. La formazione di Padoin ha avuto diverse occasioni per trovare il vantaggio, ma non è riuscita a concretizzarle.

Equilibrio al Riverside Stadium

Il Middlesbrough parte con maggiore aggressività e nei primi minuti prova subito a mettere in difficoltà la Juventus. Fuscaldo è chiamato a intervenire in più occasioni, rispondendo presente alle conclusioni dei padroni di casa.

Con il passare dei minuti, però, i bianconeri prendono maggiore confidenza e iniziano a gestire il possesso, costruendo dal basso e cercando spazi sulle corsie esterne. Merola prova a rendersi pericoloso con una conclusione a giro, mentre nel finale di primo tempo è ancora la Juventus ad andare vicina alla rete.

All'intervallo il risultato rimane fermo sullo 0-0.

La Juventus ci prova, ma manca il gol

Nella ripresa la squadra di Padoin aumenta il ritmo e continua a cercare la rete. Leone impegna Connor, mentre successivamente arrivano diversi cambi per provare a dare nuova energia alla squadra.

La Juventus costruisce altre occasioni: Brugarello manda alto sugli sviluppi di un corner, mentre Bellino prova a sorprendere il portiere inglese con una conclusione al volo. All'82' è ancora Bellino a sfiorare il gol, ma Connor riesce a respingere.

Campbell decide la partita

Quando il pareggio sembra ormai vicino, arriva invece la rete che cambia la partita. Campbell lascia partire una conclusione di destro che colpisce la traversa prima di terminare in fondo alla rete.

La Juventus prova a reagire negli ultimi minuti, ma non riesce a trovare il pareggio. Al Riverside Stadium finisce quindi 1-0 per il Middlesbrough.

Per la Juventus Under 21 si tratta di una partenza negativa nella Premier League International Cup, nonostante una prestazione nella quale non sono mancate le occasioni per ottenere un risultato diverso.