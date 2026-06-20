La Juventus tenta l'ultima mossa per trattenere Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus. A dieci giorni dalla scadenza del contratto del centravanti serbo, fissata per il 30 giugno, il club bianconero non ha ancora perso del tutto la speranza di arrivare a un accordo. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza avrebbe formulato una nuova proposta nel tentativo di evitare la separazione. Si tratta di un rinnovo di una sola stagione, con la possibilità di estendere l'intesa a due anni. L'ingaggio potrebbe arrivare fino a otto milioni di euro, bonus compresi. La formula rappresenterebbe una scommessa per entrambe le parti. Da un lato, la Juventus eviterebbe di dover intervenire sul mercato alla ricerca di due attaccanti di alto livello. Dall'altro, Vlahovic avrebbe la possibilità di rilanciarsi in un ambiente che conosce bene e nel quale si è sempre sentito a suo agio. La stagione appena conclusa è stata condizionata anche dai problemi fisici, che hanno limitato la continuità del serbo. Proprio per questo, il club ritiene che un altro anno a Torino potrebbe consentirgli di tornare ai livelli migliori. Inoltre, Luciano Spalletti ha sempre speso parole importanti nei confronti dell'attaccante e continua a considerarlo un elemento prezioso per il progetto tecnico.

Il Besiktas di Italiano prova a convincere il serbo

Parallelamente alle riflessioni sul rinnovo, continuano a circolare diverse voci di mercato. Al momento, però, non sono arrivate offerte concrete dalle principali squadre europee. Nessun club di Premier League o della Liga ha mosso passi decisivi per assicurarsi il numero nove bianconero. Nelle ultime ore, invece, è emerso con forza l'interesse del Besiktas, guidato da Vincenzo Italiano. L'allenatore conosce molto bene Vlahovic, avendolo allenato ai tempi della Fiorentina, e sarebbe felice di ritrovarlo anche in Turchia. Il rapporto tra i due è rimasto ottimo nel corso degli anni, un aspetto che potrebbe giocare a favore del club di Istanbul. L'allenatore considera il serbo il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Anche il Galatasaray osserva con attenzione la situazione. Il club turco potrebbe perdere sia Mauro Icardi sia Victor Osimhen e valuta diverse alternative per il futuro.

Le prossime ore saranno decisive

La situazione resta aperta e nessuna soluzione può essere esclusa. La Juventus continua a sperare in una fumata bianca, ma sa che il tempo stringe e che servirà una risposta in tempi brevi. Vlahovic non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il suo futuro appare sempre più vicino a un bivio. Da una parte c'è la possibilità di proseguire il rapporto con la Juventus. Dall'altra, iniziare una nuova avventura lontano da Torino. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per capire quale strada imboccherà il centravanti serbo e se il matrimonio con i bianconeri potrà davvero proseguire.