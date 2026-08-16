Il futuro del centrocampo della Juventus resta tutto da definire. Le prossime settimane saranno decisive per delineare l’assetto della rosa e, tra i giocatori al centro delle valutazioni della dirigenza, c’è inevitabilmente Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino con grandi aspettative, continua a vivere una situazione di incertezza. Le prestazioni non sempre convincenti e le scelte tattiche dello staff tecnico hanno alimentato le riflessioni sul suo futuro, lasciando aperta la porta a diversi scenari di mercato.

A fare il punto è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha spiegato: “La situazione di Douglas Luiz è da monitorare: Spalletti lo ha confermato a parole, ma sullo sfondo comunque la Juve è sempre attenta ad una possibile uscita”.

Douglas Luiz, tra conferma e possibile addio

Parole che fotografano bene la situazione alla Continassa. Da una parte c’è la volontà di valorizzare nuovamente un investimento importante e dare al brasiliano la possibilità di esprimere le sue qualità. Dall’altra, la Juventus resta vigile sul mercato e potrebbe valutare un’eventuale cessione qualora arrivasse un’offerta ritenuta interessante.

La permanenza di Douglas Luiz garantirebbe alla squadra un centrocampista dalle importanti qualità tecniche, capace di contribuire alla costruzione del gioco e di dare qualità alla manovra. Una sua eventuale partenza, invece, permetterebbe al club di liberare risorse economiche da destinare ad altri interventi sul mercato.

Per il momento, dunque, il futuro del brasiliano resta tutto da scrivere. La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva e le prossime settimane potrebbero essere decisive: continuità o addio, Douglas Luiz resta uno dei principali nodi del mercato bianconero.