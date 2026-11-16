Un nome della Juventus è finito sul taccuino di Mauricio Pochettino, e non si tratta di una sorpresa. Il tecnico argentino, che ha appena assunto la guida del Manchester United raccogliendo l’eredità di Michael Carrick, conosce bene Weston McKennie: lo ha allenato nella Nazionale statunitense e lo ha seguito da vicino anche durante questa sosta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pochettino starebbe valutando seriamente la possibilità di portarlo a Old Trafford già a gennaio.

Per il momento si tratta di un’indiscrezione, non di una trattativa avviata. L’ipotesi, però, ha una sua logica. Pochettino non ha ancora concluso del tutto gli impegni con gli Stati Uniti, attesi dal doppio confronto con Haiti nei quarti della CONCACAF Nations League, ma intanto ragiona sui giocatori in grado di garantirgli un rendimento immediato in Inghilterra. McKennie conosce il suo calcio, ne interpreta le richieste tattiche e ha già esperienza in Premier League, maturata durante il prestito al Leeds nei sei mesi a partire dal gennaio 2023.

Il peso del rinnovo fino al 2030

La posizione della Juventus è cambiata rispetto a qualche mese fa. A marzo McKennie ha firmato il prolungamento fino al giugno 2030, mettendo fine a una lunga serie di voci sul suo possibile addio.e possono permettersi di attendere una proposta particolarmente importante.

La società, tuttavia, non considera nessuno incedibile. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha più volte ribadito che ogni giocatore può essere ceduto davanti all’offerta giusta, mentre il club deve rispettare gli impegni di fair play finanziario concordati con la UEFA. Una proposta economicamente rilevante verrebbe quindi valutata. Secondo la Gazzetta, per convincere la Juventus servirebbe comunque una cifra molto alta, soprattutto con un’operazione da concludere a metà stagione.

Per Spalletti, invece, il problema sarebbe soprattutto tecnico. Il centrocampo bianconero è già in difficoltà numerica per gli infortuni di Locatelli e Thuram e la dirigenza sta cercando un rinforzo. Non a caso, il primo nome sulla lista è Hojbjerg, mentre resta viva anche la pista che porta a Calhanoglu. Perdere McKennie a gennaio senza avere già individuato un sostituto significherebbe aprire un’altra falla nella rosa.

Il veterano dello spogliatoio

C’è poi un aspetto che va oltre il rendimento in campo. Arrivato dallo Schalke nel 2020, McKennie è oggi il giocatore con più presenze in bianconero nell’attuale rosa: 241. Con la Juventus ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. In questa stagione ha collezionato 11 presenze tra tutte le competizioni, con un gol e un assist, e Spalletti lo ha impiegato spesso anche in posizione avanzata, quasi da trequartista. Durante la sosta ha trovato la rete anche con gli Stati Uniti, nel 6-0 contro Haiti.

Il messaggio che filtra da Torino, per ora, è chiaro: McKennie non è sul mercato, ma non è nemmeno incedibile.Molto dipenderà dalla disponibilità del Manchester United a investire per accontentare il nuovo allenatore e dalle mosse della Juventus in entrata. Intanto il texano tornerà alla Continassa per preparare la sfida contro il Venezia del 22 novembre, primo appuntamento dopo la sosta.