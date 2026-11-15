La ricerca di un centravanti d’area di rigore porta la Juventus a valutare anche un nome che fino a pochi mesi fa sembrava lontano dal mercato italiano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la pista che conduce a Mateo Retegui, oggi all’Al-Qadisiya, non è stata accantonata. Per il momento si tratta soltanto di un’idea, non di una trattativa: le priorità della dirigenza restano altre, ma il nome dell’italo-argentino continua a figurare sul taccuino.

La richiesta di Spalletti è chiara: un attaccante capace di raggiungere la doppia cifra in campionato e dare peso alla manovra negli ultimi sedici metri. Nelle ultime settimane la società ha esplorato diverse soluzioni, dal pressing per Alexander Sorloth fino alla sfida al Napoli per Varela del Monza.

Un affare frenato dai numeri

Il principale ostacolo è economico. Nell’estate 2025 l’Al-Qadisiya ha acquistato Retegui dall’Atalanta per 67 milioni di euro, legandolo con un contratto quadriennale fino al 2029 da circa 20 milioni a stagione. Calciomercato.com ha ricostruito i conti: l’attaccante avrebbe già incassato una quarantina di milioni e ne avrebbe altrettanti da percepire nelle due annate rimanenti.: secondo la stessa testata, la Juventus potrebbe arrivare a offrire circa 5 milioni all’anno, con una rinuncia complessiva per il giocatore vicina ai 30 milioni. Per questo un’operazione a gennaio viene considerata poco praticabile. Più realistico, eventualmente, un discorso in estate, quando il cartellino potrebbe essere valutato intorno ai 35 milioni.

In Arabia, intanto, Retegui ha continuato a segnare: dal suo arrivo ha realizzato 29 gol in 46 partite, dieci dei quali nelle 15 gare disputate in questa stagione. Per il pubblico italiano resta però particolarmente significativo il ricordo del 2024-25 con l’Atalanta, chiuso da capocannoniere della Serie A con 25 reti in 36 presenze.

Il fattore Spalletti e il nodo azzurro

A Torino c’è un elemento che potrebbe favorire l’operazione:, avendolo allenato durante la sua esperienza da commissario tecnico della Nazionale. Un rapporto già consolidato che, in caso di affondo, potrebbe facilitare il suo inserimento.

Il momento di Retegui con l’Italia, invece, è tutt’altro che brillante. L’ultima partita disputata in azzurro è stata la sconfitta ai rigori contro la Bosnia a Zenica, nel playoff per il Mondiale, mentre l’ultimo gol risale alla doppietta contro Israele a Udine nell’ottobre 2025. Da marzo è uscito dal giro della Nazionale e Roberto Mancini, che lo aveva lanciato nel 2023, non lo ha più convocato. Tornare in un campionato europeo di primo piano potrebbe rappresentare anche un’occasione per riconquistare la maglia azzurra.