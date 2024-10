Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle squadre giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 6 le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 28-29 settembre 2024 che hanno visto coinvolte la Primavera femminile, l’Under 17 femminile, l’Under 17, l’Under 16, l’Under 15 maschili e l’Under 14 maschili. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Terzo successo consecutivo per la squadra allenata da Marco Bruzzano che, nel pomeriggio di sabato 28 settembre 2024, supera 1-4 in trasferta le pari età dell’Hellas Verona grazie alla doppietta di Ferraresi e alle reti di Bellagente e Gallina. Tre su tre per le bianconere dopo le prime tre giornate di campionato. UNDER 17 FEMMINILE Sconfitta di misura per l’Under 17 femminile di Luca Scarcella che nella seconda giornata del campionato provinciale Under 15 maschile si è arresa, in trasferta, al Barracuda con il punteggio finale di 3-2. In rete per le bianconere Battocchio e Grigolo. UNDER 17 MASCHILE Vittoria preziosissima di misura per la squadra di Mister Cioffi che in trasferta supera 2-3 il Modena. In vantaggio per tre volte, alla fine, la determinazione dei bianconeri li ha premiati con altri tre punti. Si tratta della quarta vittoria in altrettante partite per la Juventus. Di Bracco, Samb e Ceppi le reti del successo dei nostri ragazzi in terra emiliana. Di seguito il tabellino dell’incontro”.

Gli altri risultati

“UNDER 16 MASCHILE In aggiornamento. UNDER 15 MASCHILE Poker per l’Under 15 di Mister Benesperi che sul campo dei pari età del Cesena si impone 2-4 e torna alla vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Parma. Di Pame e Pipitò, quest’ultimo autore di una tripletta, le reti dei bianconeri. Sette punti, dunque, su nove disponibili per la nostra Under 15. UNDER 14 MASCHILE Pari e patta all’esordio per l’Under 14 di Mister Pecorari. Termina sul punteggio di 2-2 la sfida di Vinovo contro i pari età del Monza nella prima giornata del campionato di categoria. Bianconeri due volte avanti, nel primo tempo con Fratello e nella ripresa con Monte, ma raggiunti dalla formazione brianzola in entrambe le circostanze”.