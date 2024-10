Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla seduta di allenamento della Vecchia Signora: “Per la Juventus è iniziata nel migliore dei modi la “settimana lunga” con tre gare da disputare. Nella serata di ieri, sabato 28 settembre, i bianconeri hanno superato nettamente il Genoa tornando, così, al successo in Serie A. Già a partire da questa mattina, però, l’attenzione della squadra di Mister Thiago Motta si è spostata sul prossimo impegno che la attende: la sfida in Germania contro il Lipsia, per la seconda giornata della UEFA Champions League”.

Sul match di Champions con il Lipsia

“Fischio d’inizio fissato per mercoledì 2 ottobre alle ore 21:00. Per avvicinarsi nel migliore dei modi al match contro la formazione teutonica la Juventus questa mattina è subito tornata al lavoro. Il gruppo, come succede nel giorno immediatamente successivo a una partita, è stato diviso in due: chi è partito titolare contro i liguri si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – sul possesso palla alternato a lavoro atletico. Per domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino”.