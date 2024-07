Juventus, il report dei calciatori impegnati con le Nazionali

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partite con le Nazionali.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella serata di ieri, sabato 6 luglio 2024, si è chiusa ai quarti di finale l’avventura della Turchia a EURO 2024 e poche ore più tardi, nella notte italiana, il Brasile ha salutato la Copa America arrendendosi ai calci di rigore contro l’Uruguay, sempre ai quarti di finale.

TURCHIA FUORI A TESTA ALTA La Nazionale di Yildiz è uscita sconfitta 2-1 contro l’Olanda, dopo essere riuscita a passare in vantaggio nella prima frazione. Nella ripresa, però, la Selezione allenata da Koeman è riuscita a ribaltare il punteggio in sei minuti grazie al gol del momentaneo pareggio di De Vrij al 70′ e alla sfortunata autorete di Muldur sei giri di orologio più tardi. Buona, ancora una volta, la prova di Kenan, schierato titolare da Vincenzo Montella e sostituito soltanto a poco più di dieci minuti dal novantesimo. La Turchia è uscita a testa alta dalla competizione.

SFORTUNA SELEÇÃO DAGLI UNDICI METRI Qualche ora più tardi (fischio finale alle ore 5:30 italiane, circa), poi, è terminata la corsa in Copa America del Brasile. Due i bianconeri impiegati in questo match: Danilo, in campo per tutta la durata dell’incontro (rigori compresi), e Douglas Luiz, inserito dalla panchina al minuto 81. Non è sceso in campo, invece, Bremer. La Nazionale verdeoro non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nei novanta minuti, pur godendo della superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora abbondante di gara per l’espulsione di Nandez, e ai calci di rigore si è arresa alla Nazionale allenata da Marcelo Bielsa. Due i tiri dal dischetto sbagliati dalla Seleção, prima con Militao – ipnotizzato da Rochet – e poi con lo sfortunato Douglas Luiz, fermato soltanto dal palo. Di Gimenez, invece, l’unico errore della Celeste che al termine della lotteria dagli undici metri ha potuto festeggiare la qualificazione in semifinale”.