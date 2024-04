Juventus, il report dell’allenamento in vista della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento. Ecco il comunicato in vista della gara con i viola: "Si avvicina sempre più la sfida di domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, in cui la Juventus ospiterà la Fiorentina nella partita valida per la 31ª giornata di Serie A. A due giorni dalla sfida contro i toscani, la squadra si è allenata al mattino al Training Center focalizzando l'attenzione su possesso palla schierato, sviluppo della manovra e situazioni a squadre schierate. Domani sarà giornata di vigilia del match e alle ore 14:00 Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa, in diretta come sempre su Juventus TV".