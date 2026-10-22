La Juventus si prepara alla sfida contro il Rennes con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Lazio e proseguire il proprio cammino europeo. La partita di oggi, giovedì 22 ottobre, con calcio d'inizio alle 18:45 all'Allianz Stadium, mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con ambizioni importanti.

Il Rennes non ha mai vinto una trasferta europea in Italia

Una delle statistiche più significative riguarda il rendimento della formazione francese nelle trasferte europee disputate in Italia. Secondo i dati pubblicati dalla Juventus, il Rennes ha perso tutte e quattro le gare giocate nel nostro Paese nelle competizioni europee, affrontando ogni volta un'avversaria diversa: Juventus, Udinese, Lazio e Milan.

Allianz Stadium, il fattore campo può aiutare Spalletti

La Juventus arriva alla sfida forte anche del rendimento recente nelle competizioni europee disputate in casa. I bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite casalinghe europee, segnando dodici gol e subendone soltanto due.

Un dato che testimonia la capacità della squadra di esprimersi con efficacia davanti al proprio pubblico. Ritrovare quella solidità sarà fondamentale dopo il 3-0 incassato contro la Lazio, una battuta d'arresto che ha aumentato la pressione sull'ambiente.

Kolo Muani e Woltemade, la nuova coppia offensiva

Tra le novità più attese c'è la scelta di Luciano Spalletti di schierare insieme Randal Kolo Muani e Nick Woltemade dal primo minuto. Il tecnico ha confermato la decisione in conferenza stampa, aprendo alla possibilità di vedere per la prima volta i due attaccanti insieme dall'inizio.

Anche i numeri del francese sono incoraggianti: Kolo Muani è stato direttamente coinvolto in cinque gol nelle ultime cinque presenze tra Champions League ed Europa League.

La Juventus punta quindi sulle qualità dei suoi attaccanti per ritrovare incisività e conquistare un'altra vittoria nella fase campionato. Dopo i successi nelle prime due giornate, una prestazione convincente contro il Rennes permetterebbe ai bianconeri di consolidare il proprio percorso europeo e affrontare con maggiore fiducia il prossimo impegno in Serie A.