Il mercato invernale potrebbe riservare novità importanti per la difesa della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bayer Leverkusen avrebbe individuato in Gleison Bremer uno degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Il club tedesco avrebbe già avviato un primo contatto esplorativo con l'entourage del brasiliano, ricevendo indicazioni incoraggianti. Al momento, tuttavia, non risulta una proposta ufficiale presentata alla società bianconera.

Bremer, il Bayer Leverkusen prepara la mossa

L'interesse del club tedesco potrebbe diventare più concreto nei prossimi mesi, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta economicamente importante. La Juventus sarebbe così chiamata a valutare un'eventuale proposta per uno dei suoi principali riferimenti difensivi.

Bremer è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2029 e, allo stato attuale, non ci sarebbe una necessità immediata di cederlo. Molto dipenderà quindi dalla portata dell'eventuale offerta e dalle strategie della dirigenza per la sessione invernale.

Tomori tra le possibili alternative

Parallelamente, tra i profili monitorati per la difesa ci sarebbe anche Fikayo Tomori, centrale inglese attualmente al Milan. Il suo contratto, scade nel giugno 2027: un elemento che potrebbe incidere sulle valutazioni in vista delle prossime finestre di mercato.

Le strategie bianconere per gennaio

L'eventuale interesse del Bayer Leverkusen per Bremer e il monitoraggio di Tomori sono due situazioni da seguire, ma al momento non equivalgono a trattative definite. La Juventus dovrà valutare le proprie priorità e capire se intervenire sul reparto arretrato.

Il futuro del difensore brasiliano resta quindi legato alle possibili mosse del mercato e alle condizioni di un'eventuale proposta. Per ora, l'interesse tedesco rappresenta un'indiscrezione da monitorare, mentre Tomori rimane un profilo accostato ai bianconeri.