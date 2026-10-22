Spalletti ha diramato i convocati per la sfida europea di oggi alle 18:45 all’Allianz Stadium: ecco tutti i giocatori a disposizione.

Stefania Palminteri

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La Juventus si prepara a scendere in campo contro lo Stade Rennais F.C. per il terzo impegno stagionale nella League Phase dell’Europa League 2026/2027. La sfida è in programma oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 18:45 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti ha a disposizione un gruppo di 21 giocatori per affrontare la formazione francese: di seguito la lista completa dei convocati bianconeri.

Juventus-Rennes, i convocati di Spalletti

Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione dell’allenatore bianconero per la gara europea:

  • 2 Celik
  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 15 Kalulu
  • 17 Alajbegovic
  • 20 Cambiaso
  • 22 McKennie
  • 23 Pinsoglio
  • 25 Vicario
  • 26 Lucumi
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 31 Gonzalez
  • 32 Cabal
  • 33 Neto
  • 51 Merola
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