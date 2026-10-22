Spalletti ha diramato i convocati per la sfida europea di oggi alle 18:45 all’Allianz Stadium: ecco tutti i giocatori a disposizione.
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La Juventus si prepara a scendere in campo contro lo Stade Rennais F.C. per il terzo impegno stagionale nella League Phase dell’Europa League 2026/2027. La sfida è in programma oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 18:45 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti ha a disposizione un gruppo di 21 giocatori per affrontare la formazione francese: di seguito la lista completa dei convocati bianconeri.
Juventus-Rennes, i convocati di Spalletti
Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione dell’allenatore bianconero per la gara europea:
- 2 Celik
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 20 Cambiaso
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 25 Vicario
- 26 Lucumi
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 31 Gonzalez
- 32 Cabal
- 33 Neto
- 51 Merola
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