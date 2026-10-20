La sconfitta per 3-0 contro la Lazio ha riacceso i dubbi sul futuro di Luciano Spalletti. A parlare del momento delicato della Juventus è stato Valon Behrami, ospite degli studi di DAZN, che ha analizzato la posizione del tecnico e le difficoltà della rosa bianconera.

Behrami: “Spalletti rischia”

L'ex centrocampista ha sottolineato come le aspettative sulla Juventus siano elevate, ma ha invitato anche a riflettere sul reale valore della squadra.

“A questo punto è chiaro che Spalletti rischia, perché le aspettative attorno a lui sono alte. Poi, a mio avviso, bisogna capire la reale dimensione della Juventus”.

“Non ha un giocatore top in ogni reparto”

Behrami ha poi evidenziato quelli che, secondo lui, sono i limiti della rosa bianconera: “Forse quel che vediamo ora è la Juventus: non ha un difensore, un centrocampista o un attaccante top”.

Parole che riaprono il dibattito sulle responsabilità dell'allenatore e sulla qualità dei giocatori a disposizione. Dopo il ko contro la Lazio, Spalletti è chiamato a trovare risposte immediate, mentre la dirigenza dovrà valutare se le difficoltà dipendano soprattutto dalle scelte tecniche o dai limiti della squadra.