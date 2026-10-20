Il caso Gleison Bremer sembra avviarsi verso la conclusione alla Continassa. Le dichiarazioni del difensore dopo la pesante sconfitta contro la Lazio avevano alimentato tensioni nello spogliatoio della Juventus, provocando anche la replica di Luciano Spalletti. Alla ripresa degli allenamenti, però, il centrale brasiliano avrebbe deciso di assumersi le proprie responsabilità, chiedendo scusa all'allenatore e ai compagni.

Il confronto dopo le parole nel postpartita

Le frasi pronunciate da Bremer ai microfoni di Sky Sport avevano fatto discutere. Il difensore aveva sottolineato come, al di là delle indicazioni dell'allenatore, siano poi i giocatori a scendere in campo, aggiungendo che alcuni compagni avrebbero risentito dei fischi del pubblico e che altri tenderebbero a nascondersi nei momenti difficili.

Parole che non sono passate inosservate e alle quali Spalletti aveva risposto pubblicamente, invitando il brasiliano a partire dall'analisi dei propri comportamenti prima di giudicare quelli del resto della squadra.

Come riportato da Tuttosport, il tecnico avrebbe ribadito la propria posizione anche davanti al gruppo, chiedendo a tutti un esame di coscienza individuale.

Bremer chiede scusa: il caso si avvia alla chiusura

Alla ripresa degli allenamenti, il difensore avrebbe compiuto il primo passo per ricucire lo strappo, chiedendo scusa a Spalletti e ai compagni. Il centrale avrebbe riconosciuto di essersi lasciato trascinare dalla rabbia del momento, andando oltre con le proprie dichiarazioni.

La vicenda aveva assunto un peso particolare anche per il ruolo ricoperto da Bremer, che indossa la fascia da capitano in assenza di Manuel Locatelli. Proprio per questo, l'uscita pubblica del brasiliano non sarebbe stata apprezzata dalla dirigenza bianconera.

In arrivo una multa per il difensore

La vicenda dovrebbe comunque avere una conseguenza sul piano disciplinare. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, Bremer andrà incontro a una multa, che avrebbe già accettato consapevolmente.

La Juventus punta ora a lasciarsi alle spalle le polemiche e a concentrarsi sul campo. Dopo il pesante 0-3 contro la Lazio, la squadra è chiamata a reagire e a ritrovare compattezza, evitando che le tensioni interne finiscano per condizionare ulteriormente il rendimento.