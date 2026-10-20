La Juventus Next Gen torna a sorridere e conquista tre punti preziosi contro il Renate. Il successo per 2-1 rappresenta un'iniezione di fiducia per la formazione guidata da Massimo Brambilla, che nelle ultime settimane aveva incontrato diverse difficoltà sul piano dei risultati. Al termine della gara, l'allenatore bianconero ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sull'importanza della vittoria, sulla crescita dei giovani e sugli aspetti difensivi da migliorare.

Brambilla: “È una vittoria importantissima”

Il tecnico ha sottolineato il peso dei tre punti, arrivati dopo un periodo complicato: “È una vittoria importante, l'ultima era arrivata alla prima giornata di campionato. I risultati non sono stati brillanti nell'ultimo periodo, ma questo successo è importantissimo”.

Vincere soffrendo: “La Serie C è questa”

Brambilla ha poi analizzato le difficoltà incontrate durante la partita, in particolare dopo il pareggio del Renate allo scadere del primo tempo.

“La Serie C è questa, soprattutto per noi a inizio campionato sono tutte partite equilibrate. Finire il primo tempo sull'1-1 è un delitto: prendere quel gol all'ultimo minuto ci ha fatto iniziare la ripresa in difficoltà. Noi patiamo queste situazioni, ma dobbiamo crescere. I ragazzi sono stati bravi”.

Durmisi e Merola, segnali positivi

Tra gli aspetti incoraggianti della gara ci sono le prestazioni dei giovani. Su Durmisi, Brambilla ha evidenziato soprattutto i progressi fisici e il lavoro svolto in campo: “È cresciuto molto fisicamente, oggi ha fatto un lavoro eccezionale. È un ragazzo giovane, è un 2008, deve crescere sotto tutti gli aspetti. I segnali che sta dando ultimamente sono buoni, siamo lì ad aspettare che cresca lui come tutti gli altri”.

Parole positive anche per Merola, apprezzato non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per l'atteggiamento senza palla: “Oggi ha fatto una partita di livello dal punto di vista tecnico, ma anche nel non possesso e nell'aggressività. Ha fatto passi avanti notevoli, poi conosciamo le sue qualità. Deve crescere, sta crescendo, lo aspettiamo come tutti”.

I problemi difensivi restano da risolvere

Nonostante la vittoria, Brambilla non ha nascosto le difficoltà che continuano a condizionare la squadra, soprattutto nelle situazioni da palla inattiva.

“Andiamo in difficoltà con poco. Sulle palle inattive siamo un po' distratti. Sono situazioni che ci hanno fatto perdere punti importanti nelle partite precedenti. Bisogna lavorare bene, avere fiducia, accompagnarli e avere pazienza”.