Juventus, quali sono i giocatori più impiegati fino ad ora? Il dato dice che...
Juventus, quali sono i giocatori più impiegati fino ad ora? Il dato dice che…

Edoardo Pettinelli
15 Settembre, 13:00
La Juventus si è resa protagonista di un ottimo inizio di stagione: vediamo quali sono per il momento i punti fermi di Tudor

È iniziata sulle ali dell’entusiasmo la stagione della Juventus di Igor Tudor. Dopo tre giornate di Serie A, infatti, i bianconeri si trovano al primo posto in classifica a punteggio pieno; un piazzamento che momentaneamente condividono con il Napoli di Antonio Conte.

Fino a questo momento, dunque, i bianconeri si sono resi protagonisti di un rendimento di fatto perfetto, ovviamente se si guardano i risultati conquistati nelle prime tre gare di questo campionato. Al tempo stesso, però, queste prime tre giornate di Serie A hanno potuto restituire qualche indizio sui giocatori che, almeno per il momento, rappresentano dei punti fermi nell’impianto di gioco dello stesso Tudor. Indizi che emergono direttamente fuori dal minutaggio accumulato in questo inizio di stagione.

Nello specifico, sono cinque i giocatori bianconeri più presenti fino ad ora: si tratta di Di Gregorio, Bremer, Kalulu, Kelly e Thuram, i quali hanno giocato 270 minuti. Questi, dunque, i giocatori che molto probabilmente rivestiranno un ruolo chiave nel corso della stagione nella Juventus di Igor Tudor.

