Juventus Primavera, vittoria all’esordio in Youth League

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “Inizia come meglio non potrebbe il cammino in Europa dell’Under 20 bianconera, che nel primo impegno di Youth League supera a Vinovo i ragazzi del PSV Eindhoven. Uno a zero, rete di Montero al 56′. LA PARTITA L’inizio della partita vede entrambe le squadre studiarsi, ma al 10′ è la Juve a creare la prima grande occasione: Vacca mette un pallone in area che attraversa tutto lo specchio della porta, ma Pugno non riesce a intervenire. Il PSV risponde con Van Den Berg, che al 16′ prova un tiro da fuori area, ma Radu, il portiere bianconero, respinge bene. Nel corso del primo tempo, la Juventus crea altre occasioni, soprattutto al 22′ con Florea che tenta un pallonetto, finito di poco alto. Poco dopo, Pugno non sfrutta un’altra opportunità, calciando debolmente da buona posizione. Dall’altro lato, il PSV continua a rendersi pericoloso, con Van Den Berg che al 40′ impegna ancora Martinez con una conclusione potente dalla distanza. SI ROMPE L’EQUILIBRIO”.

Il secondo tempo

“Il secondo tempo inizia con i bianconeri in spinta e al 52′ Pagnucco sfiora il gol con un tiro a giro che lambisce l’incrocio dei pali. Il momento decisivo arriva al 56′: Alfonso Montero raccoglie un pallone in area e con freddezza batte Kuijsten per l’1-0 che spacca la partita. Il PSV tenta di reagire e al 66′ Bos colpisce il palo con un tiro potente che fa tremare la Juventus. Poco dopo, Van Den Berg mette ancora alla prova Radu, ma il portiere si fa trovare pronto con due interventi decisivi. I bianconeri difendono il vantaggio, nonostante la pressione del PSV fino agli ultimi minuti di gioco. La partita si conclude dopo quattro minuti di recupero, con la Juventus che riesce a mantenere l’1-0 e a portare a casa i primi tre punti in questa edizione della UEFA Youth League. Una vittoria sofferta, ma importante, che bissa la grande giornata contro il Monza e mostra solidità e determinazione da parte dei giovani bianconeri contro un avversario ostico come il PSV”.