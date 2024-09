Juve Primavera, tutte le informazioni sul format della Youth League

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “Ci siamo! La UEFA Youth League 2024/2025 è pronta per iniziare e, come la UEFA Champions League, saranno diverse le novità a partire da questa stagione. YOUTH LEAGUE: IL FORMAT Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato nei mesi scorsi una nuova struttura per la UEFA Youth League a partire proprio dalla stagione 2024/2025 che inizierà domani, martedì 17 settembre: la competizione si adatterà al cambiamento di format delle competizioni UEFA per club “Senior” e includerà le 36 squadre giovanili dei club che si qualificano per la fase a gironi della UEFA Champions League 2024/2025, per quanto riguarda il percorso “Champions League”. Il percorso “Campioni Nazionali”, invece, è stato modificato per includere i campioni nazionali giovanili di tutte le federazioni affiliate alla UEFA – precedentemente la partecipazione era limitata alle prime 32 federazioni del ranking –. Insomma, un modo per coinvolgere il più possibile le squadre giovanili in giro per l’Europa”.

Il primo avversario della Juve

“YOUTH LEAGUE: IL PSV EINDHOVEN, IL PRIMO AVVERSARIO DELLA JUVENTUS Come per la Champions League, anche la più importante competizione internazionale per club giovanili giocherà una prima fase diversa rispetto alle passate annate: a differenza della “classica” fase a gironi in questa edizione le squadre affronteranno un’unica “Fase Campionato” in cui giocheranno sei partite – tre in casa e tre in trasferta – che coincideranno con le prime sei gare in programma per la Prima Squadra di Mister Thiago Motta. Il percorso della Juventus Under 20 di Francesco Magnanelli si aprirà tra le mura amiche. L’Allianz Training Center di Vinovo ospiterà la sfida tra i bianconeri e il PSV Eindhoven. Gli olandesi arrivano a Torino dopo avere disputato tre gare ufficiali da inizio stagione, una in meno rispetto alla Juventus. Il PSV ha superato l’Under 19 dell’Utrecht nel primo turno della coppa nazionale di categoria. In campionato, poi, un successo – all’esordio – contro lo Sparta Rotterdam – e una sconfitta proprio contro l’Utrecht nell’ultima giornata disputata, sabato 14 settembre”.