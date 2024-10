Juventus Primavera, sconfitta di misura nel derby

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita dell'U19 contro il Torino.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Una partita complicata e stregata per i bianconeri nell’ottava giornata del campionato Primavera 1, che nel derby contro il Torino in trasferta vanno sotto nel punteggio dopo sei minuti e poi, nonostante il dominio nel gioco e la produzione di tante palle gol, non riescono a raddrizzare il punteggio della sfida. Di seguito il racconto del match, le parole di mister Magnanelli e il tabellino. IL RACCONTO DEL MATCH Una gara iniziata nel peggiore dei modi per i bianconeri, con i granata abili a trovare subito le misure e soprattutto a sbloccare la sfida dopo sei minuti di gioco: il gol del vantaggio del Torino lo firma Raballo, abile a sfruttare al meglio il cross di Marchioro e a battere Radu da due passi. Una rete però che non cambia il morale e la predisposizione in campo dei ragazzi di mister Magnanelli, che a cavallo del quarto d’ora di gioco prendono in mano il pallino del match e da quel momento dominano la seconda parte di primo tempo – mancando in più occasioni l’appuntamento con il gol. Al 17’ è Puczka su punizione a calciare di poco alto sopra la traversa, mentre cinque minuti dopo è Ripani a scaldare le mani di Praia con una conclusione pericolosa dai 20 metri. Passano 120 secondi e la Juventus sfiora di nuovo il gol del pareggio con un cross pericoloso di Ventre, che si iscrive alla lista dei tentativi bianconeri che contano tra gli altri Crapisto – al 28’, palla alta sopra la traversa – Bassino e infine Di Biase, con il suo sinistro respinto sul primo palo dall’estremo difensore del Torino. A fine primo tempo però, il risultato è di 1-0 per i padroni di casa”.

Il secondo tempo

“Nella ripresa la gara è meno fluida e molto più spezzettata nei primi 20 minuti, ma nonostante questo i bianconeri riescono a costruire le migliori palle gol della ripresa: a cavallo tra il 67’ e il 68’, doppia super occasione per la Juventus prima con Pugno che riesce solo a sfiorare il pallone a pochi passi di distanza dalla porta spalancata davanti a sé su un cross di Ventre, mentre pochi istanti dopo è Florea che vede respinta la sua conclusione a botta sicura e a porta vuota dal salvataggio sulla linea di porta di Olsson. I cambi di mister Magnanelli permettono alla Juventus di mantenere alto il grado di pericolosità offensivo e al minuto 83 i bianconeri non riescono a trasformare un’altra occasione in questa gara per certi versi stregata: Bassino infatti, servito bene da Vacca, calcia alto da ottima posizione nell’area avversaria. Nel finale il risultato non cambia: arriva così la sconfitta per 1-0 per la Juventus U20 contro il Torino”.