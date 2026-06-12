Un rapporto mai realmente decollato

L'avventura di Damien Comolli alla Juventus si è conclusa dopo una sola stagione e a pochi giorni dall'appello lanciato da John Elkann per ricompattare l'ambiente. La proprietà aveva chiesto unità d'intenti tra dirigenza e area tecnica, ma nelle settimane successive la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata. Alla base della separazione ci sarebbero divergenze profonde sulla gestione del club e sul futuro del progetto sportivo. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, i rapporti tra Comolli e diverse figure interne si sarebbero progressivamente deteriorati, rendendo sempre più difficile una convivenza a lungo termine. La sensazione è che la decisione fosse ormai maturata da tempo e che gli ultimi avvenimenti abbiano soltanto accelerato un percorso già tracciato. La proprietà ha quindi scelto di voltare pagina affidando la guida della società a Giovanni Carnevali, considerato il profilo ideale per inaugurare una nuova fase.

Lo scontro con Spalletti e il peso di Elkann

Tra gli episodi che avrebbero contribuito all'addio di Comolli ci sarebbe anche un duro confronto con Luciano Spalletti. Secondo quanto emerso, il tecnico avrebbe contestato alla dirigenza alcune scelte di mercato, in particolare il mancato arrivo di rinforzi ritenuti prioritari per la squadra. Uno dei temi più discussi avrebbe riguardato la mancata chiusura di alcune operazioni considerate strategiche. Situazioni che avrebbero alimentato tensioni sempre più evidenti tra l'allenatore e l'amministratore delegato. In questo contesto, il ruolo di Elkann è diventato centrale. Il proprietario della Juventus ha seguito da vicino l'evolversi della situazione e avrebbe compreso come la distanza tra le parti fosse ormai difficile da colmare. La fiducia crescente nei confronti di Spalletti, diventato il principale riferimento tecnico del progetto, avrebbe avuto un peso importante nelle valutazioni finali della proprietà.

Finanze e mercato: le criticità della gestione

Oltre alle tensioni interne, hanno inciso anche i risultati ottenuti sul piano economico e sportivo. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha avuto ripercussioni significative sul bilancio del club, aumentando la necessità di interventi rapidi e concreti. In questo scenario, diversi membri della dirigenza avrebbero manifestato perplessità sulla gestione finanziaria e sulle strategie adottate negli ultimi mesi. Non a caso il ruolo di alcune figure vicine alla proprietà è diventato progressivamente più rilevante nelle decisioni economiche della società. Anche il mercato è finito sotto osservazione. Le scelte basate sull'analisi dei dati e sugli algoritmi non avrebbero prodotto i risultati sperati. Alcuni acquisti non si sono rivelati determinanti, mentre altre operazioni considerate prioritarie non sono state completate. Tra i dossier più delicati resta quello di Dusan Vlahovic, il cui rinnovo non è mai arrivato a una svolta definitiva. Una situazione che potrebbe essere rivalutata con l'arrivo di Carnevali.

Nuovo corso con Carnevali al comando

Con l'uscita di scena di Comolli, si chiude una parentesi breve ma intensa nella storia recente della Juventus. Insieme all'ex amministratore delegato dovrebbero lasciare il club anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, segnando una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale. L'arrivo di Giovanni Carnevali rappresenta la volontà della proprietà di riportare al centro esperienza, relazioni e conoscenza diretta del calcio italiano. Una filosofia diversa rispetto a quella adottata nell'ultimo anno e che potrebbe riflettersi immediatamente anche sulle strategie di mercato. Le priorità restano le stesse, ma il metodo sarà differente. La Juventus vuole tornare competitiva nel minor tempo possibile e la scelta di Carnevali va letta proprio in questa direzione. Dopo l'addio di Comolli, il club bianconero apre così un nuovo capitolo. Un capitolo che avrà il compito di rilanciare le ambizioni sportive della società e di ricostruire un ambiente più compatto attorno al progetto guidato da Luciano Spalletti.