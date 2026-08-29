La Juventus torna in campo oggi, sabato 29 agosto, per affrontare il Parma nella seconda giornata di Serie A. All'Allianz Stadium, con fischio d'inizio alle 20:45, i bianconeri cercheranno di dare continuità al successo conquistato all'esordio sul campo del Frosinone.

Luciano Spalletti deve però fare i conti con diverse assenze. Kenan Yildiz e Weston McKennie non saranno a disposizione, mentre resta da valutare la situazione di Khephren Thuram. Il tecnico bianconero è quindi pronto a cambiare volto alla trequarti.

Le scelte di Spalletti per Juventus-Parma

Tra i pali dovrebbe esserci Vicario, con Kalulu, Bremer e Kelly favoriti per comporre il reparto difensivo. A sinistra resta aperto il ballottaggio tra Celik e Cambiaso, mentre Lucumí potrebbe partire inizialmente dalla panchina.

A centrocampo, senza McKennie e con Thuram in dubbio, la coppia formata da Locatelli e Douglas Luiz sembra essere la soluzione più probabile.

In attacco, invece, Conceiçao dovrebbe agire sulla corsia destra. Il grande dubbio riguarda la sostituzione di Yildiz: Jonathan David potrebbe essere schierato alle spalle di Kolo Muani, con Alajbegovic favorito per completare la trequarti, anche se restano altre soluzioni come Boga.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Locatelli;Conceiçao, Jonathan David, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Britschgi, Lontani, El Bilal Touré. Allenatore: Cuesta.