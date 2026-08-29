Si complica definitivamente, almeno per il momento, la pista che avrebbe potuto portare Franck Kessié alla Juventus. Il centrocampista ivoriano avrebbe infatti comunicato al club bianconero che non ci sarebbero le condizioni per raggiungere un accordo.

Le richieste di Kessié e l'offerta della Juventus

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il nodo principale riguarda l'aspetto economico. Kessié avrebbe chiesto uno stipendio da 6 milioni di euro, oltre a 5 milioni di bonus alla firma.

Una richiesta considerata troppo distante dalla proposta messa sul tavolo dalla Juventus, basata su un contratto fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione, e un ingaggio da circa 4 milioni di euro più bonus.

Trattativa chiusa?

Al momento non sembrano esserci margini per trovare un'intesa. La Juventus dovrà eventualmente decidere se rilanciare con una nuova proposta, altrimenti l'operazione potrà considerarsi definitivamente saltata.

Il futuro di Kessié, dunque, resta ancora da definire. La pista bianconera, però, appare ora sempre più lontana.