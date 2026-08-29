Il futuro di Jonathan David potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'eventuale trasferimento dell'attaccante canadese all'Atletico Madrid potrebbe infatti sbloccare una nuova operazione in entrata per la Juventus.

Il classe 2000 non avrebbe chiuso alla destinazione spagnola, a differenza di altre proposte ricevute nel corso dell'estate. La trattativa per portare David in Liga potrebbe quindi decollare e, in caso di fumata bianca, la Vecchia Signora sarebbe pronta a muoversi con decisione per individuare il suo sostituto.

David all'Atletico può aprire la strada a Zirkzee

L'eventuale partenza di Jonathan David libererebbe spazio nella rosa bianconera e consentirebbe alla dirigenza di tornare con forza su Joshua Zirkzee.

L'attaccante olandese, classe 2001 del Manchester United, rappresenterebbe una delle principali soluzioni per completare il reparto offensivo. La Juventus lo conosce bene e l'ex Bologna avrebbe anche una preferenza per un ritorno in bianconero.

La Fiorentina si ferma, la Juventus può inserirsi

Su Zirkzee resta vivo anche l'interesse della Fiorentina, che avrebbe presentato al Manchester United un'offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto al termine della stagione.

La trattativa con i viola, però, sarebbe ferma da due giorni. Una situazione che potrebbe agevolare l'eventuale ritorno della Juventus sul giocatore, qualora si concretizzasse l'uscita di David.

Le prossime ore potrebbero dunque risultare decisive per il doppio incastro: prima la possibile partenza del canadese verso Madrid, poi l'eventuale affondo bianconero per riportare Zirkzee in Serie A.