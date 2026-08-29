La Juventus ha reso nota la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera contro il Parma all'Allianz Stadium.
Dopo il successo ottenuto all’esordio in trasferta, la Juventus è pronta a fare il suo debutto stagionale davanti al pubblico dell’Allianz Stadium. I bianconeri scenderanno in campo questa sera, sabato 29 agosto, alle ore 20:45 contro il Parma.
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la formazione emiliana. Di seguito l’elenco completo.
Juventus-Parma, i convocati
PORTIERI: 1 Grabara, 23 Pinsoglio, 25 Vicario.
DIFENSORI: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 20 Cambiaso, 24 Rugani, 26 Lucumi, 32 Cabal.
CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 12 Douglas Luiz.
ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Kolo Muani, 13 Boga, 14 Milik, 17 Alajbegovic, 18 Ekhator, 30 David, 31 Gonzalez.
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