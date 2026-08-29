Juventus-Parma, le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium. Le scelte di Luciano Spalletti e Carlos Cuesta per la 2ª giornata di Serie A.
La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Parma, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Frosinone, i bianconeri cercano continuità davanti al proprio pubblico.
Luciano Spalletti ha scelto il suo undici iniziale per la gara contro la formazione emiliana. Ecco le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Parma
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, David, Boga; Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Milik, Alajbegovic, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Nico Gonzalez, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Keita, Ordoñez; Britschgi, Lontani; Touré. A disposizione: Daffara, Mazzocchi, Ndiaye, Valenti, Diallo, Cremaschi, Romero, Almqvist, Frigan, Elphege, Sorensen, De Martis, Carboni, Konate, Fabbian. Allenatore: Carlos Cuesta.
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