Douglas Luiz ha parlato a DAZN prima di Juventus-Parma. Il centrocampista brasiliano vuole sfruttare la seconda occasione in bianconero.
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Nel pre-partita di Juventus-Parma, Douglas Luiz ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista brasiliano ha commentato l’inizio della sua seconda stagione in bianconero, spiegando di essere motivato a dimostrare il proprio valore.
Douglas Luiz: “Sono molto felice di essere qui”
Dopo una prima stagione difficile, Douglas Luiz vuole ripartire con la Juventus e sfruttare al meglio la fiducia di Luciano Spalletti.
Il brasiliano ha dichiarato: “Sì, sono molto felice di essere qua, sarà la mia seconda chance. Sono motivatissimo nel far vedere il mio vero valore, a Spalletti, ai tifosi e ai direttori. Voglio veramente ridimostrare il mio valore. Abbiamo iniziato bene e sono felice di come abbiamo iniziato”.
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