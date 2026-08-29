Nel pre-partita di Juventus-Parma, Douglas Luiz ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista brasiliano ha commentato l’inizio della sua seconda stagione in bianconero, spiegando di essere motivato a dimostrare il proprio valore.

Douglas Luiz: “Sono molto felice di essere qui”

Dopo una prima stagione difficile, Douglas Luiz vuole ripartire con la Juventus e sfruttare al meglio la fiducia di Luciano Spalletti.

Il brasiliano ha dichiarato: “Sì, sono molto felice di essere qua, sarà la mia seconda chance. Sono motivatissimo nel far vedere il mio vero valore, a Spalletti, ai tifosi e ai direttori. Voglio veramente ridimostrare il mio valore. Abbiamo iniziato bene e sono felice di come abbiamo iniziato”.