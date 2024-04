Juventus Next Gen, altra vittoria nella partita di recupero con l’Entella

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il report della gara: "Un gol per tempo e la Juventus Next Gen vince ancora. Due a zero dei bianconeri sulla Virtus Entella nel recupero della 33ª giornata di Serie C. Un successo targato Damiani e, ovviamente, Guerra. Per l'attaccante piacentino si tratta del secondo centro consecutivo, il quattordicesimo stagionale. Un successo, quello ottenuto oggi – mercoledì 3 aprile 2024 – ad Alessandria che permette ai ragazzi di Massimo Brambilla di superare in un solo colpo Arezzo e Pontedera e di posizionarsi in settima posizione in classifica a quota 48 punti, agganciando il Pescara sesto. LA PARTITA La Juventus Next Gen parte forte, con determinazione. Passano appena sei minuti e Guerra ha subito una grande opportunità per stappare l'incontro: l'attaccante bianconero, imbeccato splendidamente da un preciso lob di Hasa, prova a sorprendere De Lucia, in allungo e con la punta, ma l'estremo difensore dei liguri è attento e respinge il tentativo. Con il senno di poi, queste sono state le prove generali di intesa tra i due. Passano pochi minuti e prima del quarto d'ora sono ancora i bianconeri a spaventare l'Entella: questa volta i protagonisti sono Comenencia e Savona, con quest'ultimo che chiude il triangolo con il compagno calciando in diagonale verso la porta di De Lucia e ancora una volta il portiere ospite, con un altro grande intervento, riesce a mantenere inviolata la porta. Passano i minuti e l'andamento della gara non cambia: la partita la sta giocando la squadra di Brambilla, mentre la Virtus prova a chiudersi per poi ripartire, ma con poco successo anche e soprattutto per merito della fase difensiva della Next Gen. Per numero di azioni e padronanza del campo la Juventus meriterebbe il vantaggio, ma il cronometro continua a scorrere e le palle gol iniziano a essere meno nitide per i bianconeri nella seconda metà della prima frazione o almeno così sembrerebbe fino al 41' quando Damiani, con caparbietà, si ritaglia lo spazio al limite dell'area per calciare. La sua conclusione è insidiosa e una deviazione di Manzi rende la traiettoria semplicemente imparabile. Palla in fondo al sacco, 1-0, e il quarto gol stagionale del centrocampista ex Palermo porta le squadre negli spogliatoi, dopo un giro di orologio supplementare. Nel secondo tempo a iniziare meglio è la squadra di Fabio Gallo, ma di situazioni pericolose dalle parti di Daffara non se ne vedono. L'opportunità più ghiotta per i liguri nel primo quarto d'ora della ripresa è una punizione dal limite dell'area che, però, Petermann non sfrutta a dovere calciando ampiamente alto sopra la traversa. Superata l'ora di gioco torna a farsi vedere in avanti con pericolosità la Next Gen con Comenencia che sfonda a destra e mette in mezzo un ottimo pallone che per poco non trova la deviazione decisiva di un compagno. Passano poco più di dieci minuti ed è Sekulov ad avere l'opportunità per il raddoppio: il numero 44 accelera lasciando sul posto il suo diretto avversario, ma una volta entrato in area di rigore il suo tentativo viene murato da Portanova, proprio sul più bello. Sfumata l'opportunità del raddoppio per i bianconeri, si entra nell'ultimo quarto d'ora di gara. Ad avere più benzina nelle gambe è la squadra di Brambilla e il tanto desiderato 2-0 arriva al minuto 80, proprio sull'asse Hasa-Guerra che a inizio gara stava per sbloccare il match: il primo inventa, il secondo segna per la quattordicesima volta in stagione. Uno-due letale del 7 e del 17 e Juventus sul 2-0. La partita è in ghiaccio e il finale è di totale gestione da parte della Next Gen che al triplice fischio può esultare per la seconda vittoria consecutiva nel giro di quattro giorni. Avanti così, ragazzi!".