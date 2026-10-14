La Juventus Next Gen reagisce dopo la sconfitta contro l'Arzignano e conquista un punto prezioso contro il Lumezzane. Nel recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie C, disputato martedì 13 ottobre allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, la squadra allenata da Massimo Brambilla pareggia 0-0, resistendo per oltre un'ora in inferiorità numerica. Una partita complicata, nella quale i bianconeri hanno saputo soffrire e nel finale sono andati anche vicinissimi al colpo da tre punti.

Juventus Next Gen-Lumezzane, Radu espulso: bianconeri in dieci

L'episodio che cambia la partita arriva al 28' del primo tempo. Il portiere Radu interviene con il braccio fuori dall'area di rigore e viene espulso, lasciando la Juventus Next Gen con un uomo in meno. Da quel momento la formazione di Brambilla è costretta a riorganizzarsi per contenere le iniziative degli ospiti.

Il Lumezzane prova ad approfittare della superiorità numerica, ma trova sulla propria strada una squadra attenta e determinata. A mantenere il risultato sullo 0-0 contribuisce anche Mangiapoco, protagonista di interventi importanti che permettono ai bianconeri di restare in partita.

Mangiapoco decisivo, Corradi sfiora il colpaccio nel finale

Nella ripresa il Lumezzane continua a spingere e al 53' va vicino al vantaggio con Boffelli, il cui colpo di testa viene deviato da Mangiapoco sulla traversa. Il portiere bianconero si conferma protagonista anche più avanti, con un altro intervento determinante all'83' sulla conclusione di Mancini.

Nonostante l'inferiorità numerica, la Juventus Next Gen cresce nel finale e prova addirittura a conquistare l'intera posta in palio. Leone e Pagnucco cercano la via del gol, ma l'occasione più clamorosa arriva all'88': sul cross di Pagnucco, Corradi colpisce la traversa di testa, a portiere battuto.

Il risultato non cambia più. Per la squadra di Brambilla arriva uno 0-0 che premia la capacità di resistere e la reazione mostrata nei minuti conclusivi.

Brambilla elogia la squadra: “Spirito che fa la differenza”

Al termine della gara, Massimo Brambilla ha sottolineato la prova dei suoi giocatori, soprattutto dopo l'espulsione che ha costretto la squadra a cambiare programma.

“Dopo essere rimasti in dieci, avremmo firmato per il pareggio. Poi, negli ultimi dieci minuti, siamo stati noi a crederci di più, creando almeno tre grandi occasioni per vincere la partita”, ha spiegato il tecnico.

Brambilla ha inoltre evidenziato l'atteggiamento del gruppo e la prestazione di Mangiapoco, decisivo nonostante fosse reduce da un problema fisico e non giocasse una partita dalla scorsa stagione. L'allenatore ha ricordato anche che la squadra è molto giovane e deve ancora crescere sotto diversi aspetti.

Il pareggio consente alla Next Gen di muovere la classifica dopo il ko contro l'Arzignano. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 19 ottobre alle 20:30, quando i bianconeri affronteranno il Renate.