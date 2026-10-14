La Lazio entra nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Dopo due giorni di riposo, la squadra biancoceleste torna ad allenarsi a Formello per preparare una trasferta impegnativa e recuperare alcune pedine importanti. Le notizie più incoraggianti riguardano Nicolò Rovella e Adam Marusic, mentre Matteo Cancellieri dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo.

Lazio, Rovella e Marusic puntano al rientro

Lo staff biancoceleste guarda con fiducia alla possibilità di recuperare Rovella e Marusic in vista dell'appuntamento contro i bianconeri. I prossimi allenamenti saranno decisivi per verificare le loro condizioni e capire se potranno essere a disposizione per la gara di Torino.

Il loro eventuale rientro rappresenterebbe una notizia positiva per la Lazio, chiamata a presentarsi all'Allianz Stadium con le migliori risorse possibili. Gattuso attende indicazioni dal campo prima di prendere una decisione definitiva sulle convocazioni.

Cancellieri torna in gruppo, dubbi su Cataldi e Dele-Bashiru

Tra le situazioni da seguire c'è quella di Matteo Cancellieri, il cui rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni. Una novità che potrebbe offrire un'opzione in più all'allenatore in vista della sfida contro la Juventus.

Restano invece da monitorare Danilo Cataldi e Fisayo Dele-Bashiru, le cui condizioni dovranno essere valutate durante la settimana. Per entrambi, al momento, non ci sono certezze sulla disponibilità per domenica.

Juventus-Lazio, Gudmundsson non ci sarà

La notizia negativa per i biancocelesti riguarda Gudmundsson, destinato a saltare la trasferta di Torino. La sua assenza riduce le alternative a disposizione di Gattuso, che dovrà valutare le soluzioni migliori per affrontare la formazione bianconera.

La settimana di lavoro a Formello sarà quindi fondamentale per definire il quadro degli indisponibili e recuperare gli elementi ancora in dubbio. La Lazio punta ad arrivare alla sfida con la Juventus nelle condizioni migliori, consapevole dell'importanza di una partita che metterà alla prova le ambizioni della squadra.