La Juventus si avvicina alla trasferta contro il Celta Vigo con la necessità di ritrovare concretezza sotto porta. Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari ha lasciato qualche rimpianto per le numerose occasioni create e non sfruttate, spingendo Luciano Spalletti a valutare nuove soluzioni per l'attacco. Tra i giocatori che potrebbero guadagnare spazio nella sfida europea di giovedì 15 ottobre c'è Kerim Alajbegovic.

Alajbegovic verso una maglia da titolare

Il nome di Alajbegovic è tra quelli da seguire in vista della gara contro il Celta Vigo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il bosniaco potrebbe partire dal primo minuto nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Una possibilità legata anche alla necessità di gestire le energie e trovare maggiore imprevedibilità negli ultimi metri.

Il giovane attaccante offre caratteristiche utili per creare superiorità nell'uno contro uno e aumentare le opzioni offensive della squadra. Spalletti potrebbe impiegarlo sulla fascia oppure chiedergli di interpretare una posizione più centrale, a seconda dell'assetto scelto per affrontare la formazione spagnola.

Spalletti cerca nuove soluzioni per sbloccare l'attacco

La partita di Cagliari ha evidenziato una delle questioni sulle quali la Juventus deve lavorare: trasformare il volume di gioco e le occasioni in gol. Contro il Celta Vigo, i bianconeri avranno bisogno di maggiore precisione e di movimenti capaci di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Alajbegovic potrebbe rappresentare una risorsa proprio in questo senso, offrendo freschezza e soluzioni differenti rispetto agli altri interpreti del reparto offensivo. Il suo eventuale impiego dal primo minuto resta legato alle valutazioni dell'allenatore, ma la sfida europea può diventare un'occasione importante per guadagnare spazio nelle gerarchie.

Celta Vigo-Juventus, appuntamento giovedì sera

La trasferta in Spagna è in programma giovedì 15 ottobre alle ore 21:00 e rappresenta un passaggio importante per il cammino europeo della Juventus. Dopo il successo per 5-0 contro il NEC Nijmegen nella prima giornata, la squadra di Spalletti vuole proseguire il proprio percorso nella League Phase.

Le scelte offensive saranno quindi decisive. Alajbegovic è uno dei profili da osservare, mentre il tecnico dovrà individuare la combinazione migliore per accompagnare Kolo Muani e aumentare l'efficacia della manovra. Le prossime sedute serviranno a chiarire le intenzioni di Spalletti in vista del fischio d'inizio.