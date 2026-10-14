La Juventus non deve interrogarsi soltanto sui risultati, ma anche sulla propria identità e sulla capacità dei giocatori di fare gruppo. È questo il punto centrale dell'analisi di Gianni Balzarini, che sul proprio canale YouTube è tornato sul pareggio contro il Cagliari e sugli atteggiamenti di Yerry Mina. Secondo il giornalista, le provocazioni del difensore colombiano non rappresentano il problema principale: a preoccupare è soprattutto la reazione dei bianconeri e la mancanza di personalità nel difendere i colori del club.

Balzarini sulla Juventus: il confronto con il passato

Nel suo intervento, Balzarini ha ripreso il concetto espresso da Luciano Spalletti sulla necessità di essere custodi della storia juventina. Un richiamo che porta inevitabilmente al confronto con il passato, quando giocatori come Montero, Barzagli, Bonucci e Chiellini rappresentavano punti di riferimento anche nella gestione dei momenti più tesi delle partite.

Per il giornalista, la Juventus avrebbe bisogno di calciatori capaci di reagire alle provocazioni degli avversari e di trasmettere personalità in campo. Il comportamento di Mina, dunque, diventa lo spunto per una riflessione più ampia sulla capacità della squadra di tutelare la propria immagine e di non lasciarsi condizionare dagli episodi.

“Difendere la dignità della propria squadra”: il pensiero di Balzarini

Balzarini ha sottolineato come, nel calcio, esistano giocatori pronti ad assumersi la responsabilità di rappresentare l'intero gruppo nei momenti di tensione.

“Ci sono giocatori che si prendono la briga, a nome della squadra, di difendere la dignità della propria squadra, di difendere i propri colori”, ha osservato il giornalista.

Il riferimento è a quella personalità che, secondo la sua analisi, in passato permetteva ad alcuni leader bianconeri di intervenire quando la situazione lo richiedeva. Un aspetto che oggi, a suo giudizio, sembra mancare alla squadra e che non può essere lasciato soltanto sulle spalle dell'allenatore.

Juventus, il problema del senso di appartenenza

Un altro tema centrale dell'intervento riguarda la continuità del gruppo. Balzarini ha evidenziato come i frequenti cambiamenti della rosa, con sette, otto, nove o persino dieci giocatori diversi da una stagione all'altra, possano rendere più difficile costruire un'identità condivisa.

Il senso di appartenenza, infatti, non si sviluppa soltanto attraverso il lavoro quotidiano, ma anche grazie alla presenza di figure capaci di trasmettere i valori del club ai nuovi arrivati.

La riflessione di Balzarini va quindi oltre il singolo episodio di Cagliari: per ritrovare solidità, la Juventus dovrà lavorare non soltanto sul piano tecnico e tattico, ma anche sulla costruzione di un gruppo più unito, riconoscibile e capace di rappresentare pienamente la propria storia.