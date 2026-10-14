La Juventus si prepara alla trasferta contro il Celta Vigo con l'obiettivo di ritrovare continuità in Europa League e lasciarsi alle spalle il pareggio in campionato contro il Cagliari. Giovedì 15 ottobre, alle ore 21:00, la squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata allo stadio Balaídos per la seconda giornata della League Phase. Oltre al valore della partita, c'è un dato che rende la sfida particolarmente interessante: i bianconeri sono chiamati a interrompere una serie negativa contro le formazioni spagnole nelle competizioni europee.

Juventus, sei partite senza vittorie contro le spagnole

Secondo i dati riportati nella presentazione ufficiale della gara, la Juventus non vince da sei partite contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee, con tre pareggi e altrettante sconfitte. L'ultimo successo risale al dicembre 2020, quando i bianconeri superarono il Barcellona per 3-0 al Camp Nou.

Un dato che Spalletti e i suoi uomini proveranno a cambiare proprio nella trasferta in Galizia. La Juventus ha bisogno di confermare le proprie ambizioni internazionali e un risultato positivo potrebbe rappresentare un segnale importante per il prosieguo della competizione.

Celta Vigo in difficoltà: tre sconfitte consecutive in Europa

Anche la formazione allenata da Claudio Giraldez arriva alla sfida con un dato da invertire. Il Celta Vigo ha infatti perso le ultime tre partite disputate in Europa League, la serie negativa più lunga del club nelle principali competizioni continentali.

I galiziani cercheranno di sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia, mentre la Juventus dovrà evitare di concedere spazi e occasioni ai padroni di casa. La gara si preannuncia quindi importante per entrambe le squadre, desiderose di dare una svolta al proprio percorso europeo.

Il precedente del 2000 e il ricordo del 4-0

La sfida riporta alla memoria anche il confronto tra le due società negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1999-2000. Dopo aver perso l'andata per 1-0 a Torino, il Celta Vigo riuscì a ribaltare il risultato vincendo il ritorno per 4-0 ed eliminando la Juventus dalla competizione.

Un precedente che fa parte della storia europea dei due club e che aggiunge interesse all'appuntamento di giovedì. La squadra di Spalletti avrà l'occasione di scrivere una pagina diversa, cercando una vittoria utile per consolidare il proprio cammino nella League Phase dopo il convincente 5-0 ottenuto contro il NEC Nijmegen nella prima giornata.