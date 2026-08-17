Sono ufficiali le formazioni di Juventus e Juventus Next Gen per la sfida in programma all'Allianz Stadium.

Luciano Spalletti sorprende in porta, affidandosi a Pinsoglio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, mentre in mezzo al campo ci sono Locatelli e McKennie.

La novità principale riguarda Douglas Luiz, schierato più avanzato sulla trequarti insieme a Conceiçao e Yildiz, alle spalle di Kolo Muani.

Le formazioni ufficiali

Juventus: Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceiçao, Douglas Luiz, Yildiz; Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

Juventus Next Gen: Radu, Rizzo, Gil Puche, Oboavwoduo, Owusu, Durmisi, Amaradio, Verde, Vallana, Licina, Grelaud. Allenatore: Massimo Brambilla.