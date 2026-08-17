48' – Finisce qui. L'invasione dei tifosi sul terreno di gioco al calcio d'inizio del secondo tempo mette fine all'amichevole in famiglia tra Juve e Juve Next Gen. Conceiçao al 18' e McKennie al 29' firmano il definitivo 2-0.

46’-Si riparte. Inizia il secondo tempo di Juventus-Juve Next Gen, con la prima squadra avanti 2-0 grazie alle reti di Conceiçao e McKennie. Tanti cambi per Spalletti.

45+3' – Si chiude il primo tempo! La Juve rientra negli spogliatoi avanti 2-0 grazie alle reti di Conceiçao e McKennie.

44’– Saranno tre i minuti di recupero.

38’– Juve padrona del match. Dopo il momento di difficoltà seguito al gol di McKennie, i bianconeri hanno ripreso in mano la partita e gestiscono senza correre ulteriori rischi.

31' – Next Gen pericolosa, Merola serve Durmisi al limite, il destro a giro dell’albanese termina di poco a lato.

29' – Juve ancora a segno!! Yildiz sfonda sulla sinistra e serve un pallone in area, McKennie non sbaglia e sigla il raddoppio bianconero.

25' – Next Gen ad un passo dal pareggio. Amaradio prova la conclusione mancina su calcio di punizione, ma Pinsoglio si oppone e salva la porta.

18' – Juve in vantaggio! Conceiçao riceve in area, si sistema sul mancino e calcia nell’angolo alla destra di Radu. Niente da fare per il portiere.

15' – Chance Juve!. Kalulu recupera palla con un ottimo anticipo e innesca Conceiçao. Il portoghese calcia dalla distanza, ma trova l'opposizione della retroguardia avversaria.

9' – Next Gen in avanti. Rizzo trova Amaradio, Pinsoglio esce con i tempi giusti e sventa la minaccia, deviando il pallone in corner.

7' – Chance Next Gen. Licina prova la conclusione con il mancino, ma la difesa della Juve si oppone e respinge.

4' – Doppio tentativo Juve. Kolo Muani cerca la via del gol per due volte, ma Radu dice no in entrambe le circostanze.

3' – Juve pericolosa, Yildiz si accende sulla sinistra, punta l’avversario e guadagna un corner.

1’- Si parte!. Primo possesso per la Next Gen.

Juventus-Juventus Next Gen, la diretta del match: formazioni ufficiali, cronaca e risultato LIVE

Oggi pomeriggio, alle 18:00, la squadra di Luciano Spalletti torna in campo per l’ultimo appuntamento prima dell’inizio ufficiale della stagione. Di fronte ci sarà la formazione di Massimo Brambilla, pronta a vivere una serata speciale sul terreno di casa.

Un test che arriva in un momento importante della preparazione. Per la Juventus sarà l’occasione per affinare gli ultimi meccanismi e permettere al tecnico toscano di raccogliere indicazioni preziose in vista dei primi impegni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

Juventus: Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceiçao, Douglas Luiz, Yildiz; Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

Juventus Next Gen: Radu, Rizzo, Gil Puche, Oboavwoduo, Owusu, Durmisi, Amaradio, Verde, Vallana, Licina, Grelaud. Allenatore: Massimo Brambilla.

Juventus-Juventus Next Gen: canale TV e diretta streaming

Il match, in programma oggi, 17 agosto, alle ore 18:00, sarà visibile in TV e in streaming per gli abbonati DAZN. La diretta televisiva sarà disponibile anche su Sky Sport, mentre in streaming sarà possibile seguire la sfida tra Juventus e Juventus Next Gen su NOW e SkyGo.

Segui la diretta testuale del match con noi: dalle ore 18:00 ci saranno aggiornamenti, azioni salienti, gol e risultato finale.