La Juventus si prepara a una serata importante. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri ospiteranno il Napoli all’Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A. Una partita che arriva in un momento delicato per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a reagire dopo la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Genoa.

La gara avrà inoltre un significato particolare per il club, che proprio oggi festeggia il suo 129esimo compleanno. Le celebrazioni coinvolgeranno anche i tifosi presenti allo stadio, con iniziative speciali organizzate dalla società.

Spalletti cerca una risposta dopo la sconfitta di Genova

Il ko contro il Genoa ha lasciato interrogativi e aumentato la pressione sulla Juventus. La squadra ha bisogno di una prestazione diversa, soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento e della solidità. Lo stesso Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia, ha indicato chiaramente la strada: “C'è solo una strada che porta a vincere le partite ed è quella di avere più voglia”.

L'allenatore si aspetta una squadra determinata, capace di affrontare una partita difficile in ogni zona del campo. Il Napoli rappresenta un avversario impegnativo e servirà equilibrio per non concedere spazi, ma anche personalità per provare a imporre il proprio gioco.

Le scelte di formazione e le assenze bianconere

La Juventus dovrà fare i conti ancora una volta con diverse indisponibilità. Tra i giocatori non a disposizione figurano Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceição e Nico González, assenze che limitano le possibilità di scelta del tecnico.

Secondo le indicazioni della vigilia, Spalletti dovrebbe affidarsi a un sistema con tre difensori, con Bremer, Lucumí e Kelly davanti a Vicario. Sulle corsie esterne potrebbero agire Kalulu e Cabal, mentre a centrocampo sono attesi McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners. In attacco spazio alla coppia composta da Kolo Muani e Woltemade.

Di fronte ci sarà un Napoli che arriva a Torino con gli stessi punti della Juventus e che dovrà fare a meno di alcuni elementi, tra cui Stanislav Lobotka. Una sfida equilibrata sulla carta, nella quale ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.