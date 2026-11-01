La Juventus affronta il Napoli nella decima giornata di Serie A. Spalletti cerca una reazione dopo la sconfitta contro il Genoa, tra assenze e voglia di riscatto.
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La Juventus si prepara a una serata importante. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri ospiteranno il Napoli all’Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A. Una partita che arriva in un momento delicato per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a reagire dopo la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Genoa.
La gara avrà inoltre un significato particolare per il club, che proprio oggi festeggia il suo 129esimo compleanno. Le celebrazioni coinvolgeranno anche i tifosi presenti allo stadio, con iniziative speciali organizzate dalla società.
Spalletti cerca una risposta dopo la sconfitta di Genova
Il ko contro il Genoa ha lasciato interrogativi e aumentato la pressione sulla Juventus. La squadra ha bisogno di una prestazione diversa, soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento e della solidità. Lo stesso Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia, ha indicato chiaramente la strada: “C'è solo una strada che porta a vincere le partite ed è quella di avere più voglia”.
L'allenatore si aspetta una squadra determinata, capace di affrontare una partita difficile in ogni zona del campo. Il Napoli rappresenta un avversario impegnativo e servirà equilibrio per non concedere spazi, ma anche personalità per provare a imporre il proprio gioco.
Le scelte di formazione e le assenze bianconere
La Juventus dovrà fare i conti ancora una volta con diverse indisponibilità. Tra i giocatori non a disposizione figurano Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceição e Nico González, assenze che limitano le possibilità di scelta del tecnico.
Secondo le indicazioni della vigilia, Spalletti dovrebbe affidarsi a un sistema con tre difensori, con Bremer, Lucumí e Kelly davanti a Vicario. Sulle corsie esterne potrebbero agire Kalulu e Cabal, mentre a centrocampo sono attesi McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners. In attacco spazio alla coppia composta da Kolo Muani e Woltemade.
Di fronte ci sarà un Napoli che arriva a Torino con gli stessi punti della Juventus e che dovrà fare a meno di alcuni elementi, tra cui Stanislav Lobotka. Una sfida equilibrata sulla carta, nella quale ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.
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