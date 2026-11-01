La Juventus si prepara a celebrare un anniversario speciale insieme ai propri tifosi. Il club bianconero festeggia oggi, 1° novembre, il 129esimo compleanno dalla sua fondazione e ha annunciato alcune iniziative dedicate ai sostenitori in occasione della sfida di campionato contro il Napoli, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Una ricorrenza che unirà la storia della società alla passione di chi, ogni giorno, sostiene i colori bianconeri.

Le celebrazioni per i 129 anni della Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ricordato le proprie origini, risalenti al 1° novembre 1897, quando un gruppo di studenti liceali fondò il club su una panchina di Corso Re Umberto. Nel comunicato, la società ha sottolineato il valore della propria identità e il legame con la gioventù, scelto anche come filo conduttore delle celebrazioni.

“129 anni di storia. Ma quando vivi coltivando la gioventù, nel cuore e nello spirito, il tempo che passa non è un peso, ma diventa energia continua che si rinnova ogni singolo giorno. Oggi la Juventus compie 129 anni: più di un secolo di passione, trionfi, sfide affrontate a testa alta e uno sguardo costantemente rivolto al futuro”.

Il messaggio del club prosegue con il motto “WE ARE YOUTH SINCE 1897”, espressione di un’attitudine che, secondo la società, continua a guidare il presente e a guardare al futuro.

Hurrà Juventus e messaggi dei tifosi: le iniziative allo Stadium

La festa entrerà nel vivo questa sera, in occasione di Juventus-Napoli. Per rendere speciale la ricorrenza, il club ha preparato alcune sorprese per il pubblico presente all’Allianz Stadium.

Sugli spalti saranno distribuite oltre 42.000 fanzine speciali, con il ritorno in edizione celebrativa di “Hurrà Juventus”, storica pubblicazione bianconera. Un oggetto da collezione pensato per ripercorrere la storia della società e conservare il ricordo della serata.

Inoltre, nei pressi della Tribuna Nord verrà allestito uno spazio dedicato ai tifosi, che potranno lasciare un messaggio di auguri, un pensiero o un ricordo personale. Un modo per coinvolgere direttamente il popolo bianconero nei festeggiamenti per i 129 anni della Juventus, proprio nella serata di una sfida importante come quella contro il Napoli.