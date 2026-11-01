Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Napoli, gara valida per la decima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno scelto i rispettivi undici titolari per il big match delle 20:45. Entrambe le squadre si schierano con il 4-3-3: ecco tutte le scelte dei due allenatori.

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

A disposizione: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto.

Allenatore: Massimiliano Allegri.