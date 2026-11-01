La Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli: ecco tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

Lorenzo Focolari

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La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli nel posticipo della decima giornata di Serie A. La partita, in programma oggi, domenica 1° novembre, all'Allianz Stadium, avrà inizio alle ore 20:45. In vista del big match, Luciano Spalletti ha definito la lista dei giocatori a disposizione per la sfida contro la formazione partenopea.

Juventus-Napoli, i convocati bianconeri

Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus:

Portieri: Pinsoglio, Vicario.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumí, Cabal, Cambiaso.

Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Alajbegovic.

Convocati

Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Ekhator, Woltemade, Neto.

La lista completa dei giocatori a disposizione

  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 11 Zhegrova
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 15 Kalulu
  • 17 Alajbegovic
  • 18 Ekhator
  • 20 Cambiaso
  • 22 McKennie
  • 23 Pinsoglio
  • 24 Rugani
  • 25 Vicario
  • 26 Lucumí
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 32 Cabal
  • 33 Neto

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