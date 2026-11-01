La Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli: ecco tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
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La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli nel posticipo della decima giornata di Serie A. La partita, in programma oggi, domenica 1° novembre, all'Allianz Stadium, avrà inizio alle ore 20:45. In vista del big match, Luciano Spalletti ha definito la lista dei giocatori a disposizione per la sfida contro la formazione partenopea.
Juventus-Napoli, i convocati bianconeri
Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus:
Portieri: Pinsoglio, Vicario.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumí, Cabal, Cambiaso.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Alajbegovic.
Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Ekhator, Woltemade, Neto.
La lista completa dei giocatori a disposizione
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 11 Zhegrova
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 18 Ekhator
- 20 Cambiaso
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 24 Rugani
- 25 Vicario
- 26 Lucumí
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 32 Cabal
- 33 Neto
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