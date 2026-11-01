Segui la diretta testuale del big match di Serie A. Aggiornamenti in tempo reale, occasioni e cronaca della sfida dell'Allianz Stadium.

Stefania Palminteri
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Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Napoli, big match della decima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45 per una sfida importante per entrambe le squadre. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano il riscatto davanti ai propri tifosi, mentre gli azzurri vogliono conquistare un risultato positivo a Torino. Segui con noi la diretta testuale della partita, con aggiornamenti, occasioni e tutte le emozioni del match.

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