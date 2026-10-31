Il calciomercato della Juventus continua a riservare retroscena sorprendenti. Questa volta a raccontare una trattativa sfumata è stato Emiliano “Dibu” Martinez, che in un'intervista a Olé ha spiegato come un problema fisico abbia compromesso il suo possibile trasferimento in bianconero. Il portiere argentino sarebbe potuto arrivare a Torino, ma le sue condizioni hanno spinto la società a valutare altre soluzioni per la porta, fino alla scelta di Guglielmo Vicario.

Juventus, Martinez svela perché è saltato tutto

Il portiere ha raccontato quanto l'infortunio al dito abbia inciso sul suo futuro: “Ho perso un trasferimento in un club a causa del mio dito”. Una dichiarazione che riporta l'attenzione su un'operazione che avrebbe potuto cambiare i piani della Juventus.

Martinez ha spiegato che i medici gli avevano prospettato tempi di recupero lunghi e la necessità di un intervento chirurgico. “Tutti i medici mi davano 10 settimane di recupero e dicevano che era impossibile per me giocare in quelle condizioni, che avevo bisogno di un intervento chirurgico”, ha rivelato.

Nonostante il dolore, l'argentino ha continuato a scendere in campo, rimandando l'operazione: “Ma al Chelsea non importava e mi hanno fatto giocare. Ho bisogno dell'operazione, perché continuo a giocare nonostante il dolore”.

La situazione fisica del portiere avrebbe quindi rappresentato un ostacolo significativo per la trattativa con la Juventus. Di fronte alle incertezze legate al recupero, i bianconeri hanno scelto di orientarsi su Guglielmo Vicario, individuando un'alternativa per rinforzare il reparto.