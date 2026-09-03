La Juventus conosce l’arbitro che dirigerà il prossimo grande appuntamento di campionato. Sarà infatti Maurizio Mariani a fischiare il calcio d’inizio di Juventus-Milan, gara valida per la terza giornata di Serie A e in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

Il direttore di gara della sezione di Aprilia sarà chiamato a dirigere una delle sfide più attese del turno, con la squadra di Luciano Spalletti pronta ad affrontare i rossoneri davanti al proprio pubblico.

La squadra arbitrale di Juventus-Milan

Mariani sarà affiancato dagli assistenti Daniele Bindoni e Stefano Alassio. Il quarto ufficiale designato per la gara sarà invece Matteo Marcenaro.

Per quanto riguarda la tecnologia, la sala VAR sarà affidata a Michael Fabbri, mentre Giacomo Camplone ricoprirà il ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale completa: