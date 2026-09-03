L’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, presente al Gran Galà del Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi legati al mondo bianconero.

Dalle condizioni di Khéphren Thuram e Kenan Yildiz fino al mercato, passando per Franck Kessié, Nick Woltemade e il big match contro il Milan. Di seguito le sue parole.

“Thuram dovrà fermarsi più a lungo di Yildiz”

Sul momento complicato dal punto di vista degli infortuni, Carnevali ha spiegato: “Khéphren dovrà fermarsi per più tempo rispetto a Yildiz purtroppo. Siamo stati sfortunati”.

Una situazione che costringerà la Juventus a fare i conti con l’assenza del centrocampista francese, mentre Yildiz, reduce dall’intervento chirurgico al piede, ha già iniziato il proprio percorso di recupero.

Kessié, la risposta di Carnevali

Carnevali è tornato anche sulla trattativa saltata per Kessié, che nelle scorse ore ha generato ulteriori discussioni dopo la replica dell’agente del calciatore.

“Per quanto riguarda Kessié, fa parte del gioco. Quando pensi che un’operazione si possa fare e vengono cambiate le carte in tavola, noi dobbiamo virare su giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia”.

Il dirigente bianconero ha poi parlato anche dei giocatori rimasti in rosa e della necessità di valorizzarli: “Koopmeiners e Nico Gonzalez dobbiamo metterli in luce per far sì che il loro valore venga valorizzato al massimo”.

Woltemade e il lavoro sul mercato

Spazio anche all’arrivo di Woltemade, chiamato a raccogliere una nuova importante sfida in attacco. “Dobbiamo iniziare a far parlare il campo. L’idea nasce da un’esigenza, quella di avere un giocatore con determinate caratteristiche”.

Carnevali ha poi aggiunto: “Quando non ci sono le possibilità di fare investimenti importanti bisogna trovare delle soluzioni valide. Devo fare i complimenti a Ottolini e Massara, oltre che a mister Spalletti, per il grande gruppo di lavoro che si è creato”.

Juventus-Milan, le parole di Carnevali

Infine, lo sguardo alla sfida contro il Milan e al percorso che la nuova Juventus dovrà affrontare.

“Grande soddisfazione, penso che ormai ci siamo immersi nel mondo Juve. Vogliamo soltanto fare bene, guardando al presente e soprattutto al futuro. Abbiamo cambiato molto la squadra, ci sono tante cose da allineare. Dobbiamo trovare quei ragazzi che hanno voglia di indossare questa maglia, deve essere un orgoglio farlo”.