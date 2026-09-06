La Juventus affronta il Milan oggi domenica 6 settembre 2026 alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La gara, valida per la terza giornata di Serie A, mette di fronte due squadre che hanno iniziato il campionato con sei punti dopo le prime due giornate.

Juventus-Milan, i precedenti in Serie A

Quello dell'Allianz Stadium sarà il 183° confronto tra Juventus e Milan in Serie A. Il bilancio complessivo sorride ai bianconeri, con 69 vittorie della Juventus, 53 successi rossoneri e 60 pareggi.

Particolarmente curioso il dato relativo agli ultimi incontri: quattro delle ultime cinque sfide di campionato sono terminate 0-0, comprese le due più recenti. Le due squadre non hanno mai pareggiato più gare consecutive senza segnare nella storia della Serie A.

Sei clean sheet consecutivi per la Juventus

La Juventus arriva inoltre alla sfida con un dato difensivo particolarmente significativo. I bianconeri hanno infatti mantenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite di Serie A contro il Milan.

Per trovare una striscia più lunga della Juventus contro una singola avversaria bisogna tornare al 2016, quando i bianconeri riuscirono a collezionare nove clean sheet consecutivi contro il Palermo.

Il Milan, invece, non ha mai avuto una serie più lunga senza riuscire a segnare contro una singola squadra nella storia del campionato.

Il bilancio delle ultime sfide

Dopo una striscia di nove vittorie consecutive contro il Milan considerando tutte le competizioni, la Juventus ha trovato maggiori difficoltà negli ultimi anni.

Nelle successive 16 partite contro i rossoneri, infatti, i bianconeri hanno ottenuto soltanto tre vittorie, a fronte di otto pareggi e cinque sconfitte. Le ultime due sfide sono terminate entrambe senza reti.

Anche all'Allianz Stadium il dato è favorevole alla Juventus: i bianconeri non hanno subito gol nelle ultime tre gare interne di campionato contro il Milan. Una quarta partita consecutiva senza reti al passivo permetterebbe di eguagliare una striscia mai più lunga dal filotto di quattro clean sheet ottenuto tra il 1931 e il 1935.

Pochissimi gol negli ultimi undici confronti

Un'altra statistica evidenzia quanto siano state equilibrate e bloccate le recenti sfide. Nelle ultime 11 partite di Serie A tra Juventus e Milan, infatti, soltanto in una circostanza entrambe le squadre sono riuscite a segnare.

L'unico precedente risale all'1-1 del 19 settembre 2021, con le reti di Álvaro Morata e Ante Rebic.

Nello stesso periodo, il Milan ha mantenuto otto volte la porta inviolata, mentre la Juventus ha collezionato sette clean sheet.