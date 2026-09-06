Clima da grande occasione all’Allianz Stadium per la Juventus, pronta ad affrontare questa sera il Milan nella terza giornata di Serie A. Luciano Spalletti sembra aver sciolto i principali dubbi e va verso un undici pensato per affrontare la squadra di Ruben Amorim con qualità e grande intensità.

Juventus, Vicario tra i pali e Lucumí in difesa

Tra i pali ci sarà Guglielmo Vicario, con una linea difensiva a quattro composta da Pierre Kalulu e Zeki Çelik sulle fasce. Al centro spazio alla coppia formata da Gleison Bremer e Jhon Lucumí, chiamati a contenere la pericolosità dell'attacco rossonero.

In mezzo al campo dovrebbe esserci Manuel Locatelli, affiancato da Douglas Luiz. Una coppia chiamata a garantire equilibrio, recupero del pallone e qualità nella prima costruzione.

Spalletti sceglie il tridente alle spalle di Kolo Muani

La novità più interessante riguarda il reparto offensivo. Spalletti dovrebbe affidarsi a Randal Kolo Muani come riferimento centrale, con tre giocatori alle sue spalle.

A destra ci sarà Francisco Conceição, mentre Nico Gonzalez dovrebbe agire centralmente. Sulla sinistra, invece, spazio a Jérémie Boga, chiamato a sfruttare la propria rapidità e la capacità di creare superiorità nell'uno contro uno.

Una soluzione offensiva particolarmente tecnica, con l'obiettivo di mettere in difficoltà la retroguardia del Milan e provare a conquistare tre punti pesanti nella corsa al vertice.

Juventus, la probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti