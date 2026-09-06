Gianluigi Buffon torna a parlare della Juventus prima del grande primo appuntamento della stagione. L'ex portiere bianconero ha analizzato il momento della squadra di Luciano Spalletti e il confronto con il Milan, soffermandosi soprattutto sui nuovi acquisti e sulle possibili sorprese della stagione.

Buffon: “La Juventus parte più avvantaggiata”

Secondo Buffon, la Juventus può contare su un vantaggio importante rispetto al Milan, legato soprattutto alla continuità del lavoro svolto negli ultimi mesi.

“Il Milan può avere l’entusiasmo della novità: nuovo progetto, nuovo allenatore, nuovi giocatori e può vivere sulle ali dell’entusiasmo. Quando si cambia tanto, però, serve tempo per trovare la quadra”.

L'ex numero uno bianconero ha poi aggiunto: “La Juventus parte più avvantaggiata, forte dei nove mesi di lavoro di Spalletti e di un mercato indirizzato in parte anche da Luciano. La dirigenza e Spalletti hanno operato veramente bene”.

Woltemade, la curiosità di Buffon

Tra i giocatori che suscitano maggiore curiosità c'è Nick Woltemade, arrivato dal Newcastle nelle ultime ore della sessione estiva.

“Mi incuriosisce Woltemade. Voglio vedere se con la sua fisicità, i suoi 198 centimetri abbinati a un’ottima tecnica, sarà dominante come mi aspetto”.

Buffon non ha dubbi sulle potenzialità del tedesco: “Direi proprio di sì. Woltemade nel campionato italiano degli ultimi anni può essere un valore aggiunto”.

“Kolo Muani? Sbloccarsi sarebbe l’ideale”

L'ex portiere ha anche indicato i giocatori che potrebbero decidere la sfida. “Mi piacerebbe fosse Conceição. E soprattutto Kolo Muani: sbloccarsi in una partita così sarebbe l’ideale”.

Proprio sull'attaccante francese, Buffon ha ricordato la forte volontà mostrata dal giocatore di vestire la maglia bianconera: “Kolo ha voluto fortemente la Juve, un aspetto che deve inorgoglire tutti”.

E sul rapporto con Spalletti: “Se lo vedo a Torino, non gli dico nulla: è già stato chiaro Spalletti con lui dopo Frosinone. Non c’è più nulla da aggiungere”.