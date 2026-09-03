Dusan Vlahovic torna a parlare dopo l’addio alla Juventus. L’attaccante serbo, intervistato da Mozzart TV, ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua esperienza in bianconero, soffermandosi in particolare sul mancato rinnovo e sul rapporto con Luciano Spalletti.

L’ex numero 9 della Juventus ha poi spiegato la scelta di trasferirsi al Besiktas, club che lo ha convinto dopo avergli dimostrato fin da subito quanto fosse importante il suo arrivo.

“Mai avuta una trattativa concreta per il rinnovo”

Vlahovic ha smentito le voci circolate sul suo possibile prolungamento con la Juventus: “Si è parlato tantissimo del mio possibile rinnovo e capisco i tifosi che leggono quello che viene scritto sui giornali e sui social, ma la verità è che io non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza del club”.

L’attaccante ha raccontato: “Ho avuto un contatto verso la fine della passata stagione, l’ultima volta li ho sentiti il 2 giugno e quella conversazione si concluse senza arrivare a un accordo, poi più nulla. Si è detto che io avessi posto delle condizioni, ma non è la verità”.

“Spalletti ha fatto molto per me”

L’ex bianconero ha parlato anche dell’ultimo periodo trascorso a Torino e del ruolo avuto da Spalletti: “L’infortunio ha pesato perché è arrivato in un buon momento. Stavo giocando con continuità, era appena arrivato Spalletti e lo ringrazio perché ha fatto molto per me e ha spinto perché restassi alla Juve”.

Vlahovic ha poi sottolineato il proprio atteggiamento: “La situazione in attacco non ha influito sul mio impegno. Sono un professionista e che io sia il primo, il secondo o il terzo attaccante questo non influisce sul mio lavoro. Anche quando non ero la prima scelta ho sempre spinto al massimo”.

“Il Besiktas ha fatto di tutto per acquistarmi”

L’attaccante ha quindi raccontato la scelta del Besiktas: “Molte squadre mi hanno cercato quando ero svincolato e io mi sono preso del tempo per riflettere, ma il Besiktas ha fatto di tutto per acquistarmi. Nella vita è importante andare dove ti desiderano di più”.

Il serbo ha apprezzato soprattutto la volontà mostrata dal club turco: “Il presidente e il direttore sportivo me l’hanno dimostrato venendo a Belgrado e trattenendosi per tanti giorni. La loro ambizione, il progetto e soprattutto l’allenatore hanno avuto un ruolo fondamentale”.

Vlahovic punta al titolo in Turchia

L’ex attaccante della Juventus non vuole nascondere le proprie ambizioni nella nuova avventura: “Il mio obiettivo è vincere il campionato con il Besiktas”.

Vlahovic ha parlato anche dell’accoglienza ricevuta: “I tifosi mi hanno riservato un’accoglienza incredibile e mi sento davvero felice. Qui i tifosi vivono per il calcio, è meraviglioso”.

Un messaggio chiaro, dunque, quello dell’ex numero 9 bianconero: dopo la chiusura dell’esperienza alla Juventus, Vlahovic ha scelto di ripartire dal Besiktas con l’obiettivo di tornare a vincere.