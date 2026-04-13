Juventus, Holm sul suo futuro: “Farò il massimo per essere riscattato”

Emil Holm contro l’Atalanta è stato uno dei migliori in campo per la squadra bianconera. Da qui a fine stagione dovrà convicere la dirigenza al suo riscatto.

Il terzino della Juventus, Emil Holm, arrivato alla corte di Spalletti nella finestra invernale di calciomercato, in un’intervista rilasciata ai microfoni SportMediaset, ha parlato della vittoria contro l’Atalanta e del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Contro l’Atalanta conquistare la vittoria era fondamentale per noi, vincere lo è sempre, ma stavolta lo era un po’ di più, siamo molto felici per il risultato che abbiamo ottenuto. Giocare a Bergamo è sempre complicato, ci aspettavamo una partita così, nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto ma nel secondo abbiamo dimostrato che siamo forti.

Sono molto contento di essere rientrato in campo dopo quasi due mesi di stop e, sono felice di essere entrato in qualche modo nell’azione del gol, giocare più avanti mi piace e ieri mi sono trovato molto bene. Il futuro? Per me è un onore vestire la maglia della Juve, la sognavo da bambino, non so se mi riscatteranno, ma io darò tutto affinchè accada“