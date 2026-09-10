L'infermeria della Juventus continua a complicare i piani di Luciano Spalletti. Dopo il lungo stop di Manuel Locatelli, il tecnico bianconero deve fare i conti anche con l'infortunio di Jérémie Boga.

Gli esami strumentali effettuati dall'esterno ivoriano hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. I tempi di recupero sono stimati in circa 40-50 giorni, un periodo che costringerà il giocatore a saltare diverse partite importanti.

Boga, stop pesante per la Juventus

L'ivoriano aveva iniziato la stagione rappresentando una soluzione importante sulla corsia mancina della trequarti. La sua capacità di puntare l'uomo, saltare il diretto avversario e creare superiorità numerica aveva offerto a Spalletti un'arma preziosa sia dal primo minuto sia a gara in corso.

Ora, però, l'allenatore dovrà fare a meno di Boga per diverse settimane. Un'assenza che arriva in un momento particolarmente delicato, considerando anche gli altri problemi fisici che stanno condizionando la rosa bianconera.

Quante partite salta Boga

Lo stop arriva proprio a ridosso della trasferta contro il Sassuolo. Boga non sarà quindi a disposizione per la gara del 13 settembre e rischia di saltare anche il successivo appuntamento europeo della Juventus contro il NEC, nella prima giornata di Europa League.

Il calendario prevede poi altri impegni importanti nei quali Spalletti potrebbe non avere ancora a disposizione l'esterno: Atalanta, Cagliari, Celta Vigo e Lazio.

Spalletti perde un'altra soluzione offensiva

L'assenza di Boga riduce ulteriormente le alternative a disposizione del tecnico. L'allenatore dovrà quindi affidarsi agli altri giocatori offensivi rimasti a disposizione, cercando nuove combinazioni per mantenere imprevedibilità e profondità.

La Juventus dovrà inoltre gestire il lungo stop di Yildiz e l'emergenza a centrocampo provocata dagli infortuni di Locatelli e Thuram.

Per Spalletti si tratta dell'ennesimo problema da risolvere in questo avvio di stagione. La Juventus dovrà stringere i denti: il calendario non aspetta e l'emergenza continua ad aumentare.